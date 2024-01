Heidi Klums Kinder zeigen erstmals ihre Gesichter

Wenn Heidi Klum Fotos ihrer Kids in der Vergangenheit Fotos ihrer Kids online stellte, so sah man sie immer von hinten. Erst am Freitag postete sie nach einem Strand-Urlaub mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz ein Foto des Wiedersehens mit ihren Kindern, wo man nur ihre zusammengesteckten Köpfe sieht.