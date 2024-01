Austria Lustenau verpflichtet Leo Mikic

Lustenau-Coach Andy Heraf hatte bereits beim Trainingsauftakt am Donnerstag angekündigt, dass er für die Mission Klassenerhalt Neuzugänge haben will, die er kennt. Mit Leo Mikic hat er nun genau so einen bekommen, den 26-Jährigen trainierte er schon 2021 in Ried. Dort spielte der pfeilschnelle Flügelstürmer zwei Jahre, 2021-2023. 56 Mal stand der Kroate für die Innviertler in der Bundesliga auf dem Platz, dabei traf er siebenmal.