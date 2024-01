Thiem ist schon in Melbourne - und hofft

Nach seinem Auftakt-Out beim Tennisturnier in Brisbane am Dienstag gegen Spaniens Altstar Rafael Nadal ist Dominic Thiem nach Melbourne zu den Australian Open weitergereist. Während seine „Stallkollege“ Sebastian Ofner am Samstag in Hongkong um sein erstes Finale auf der Tour spielt, bereitet sich Thiem vor Ort auf das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres vor.