LIVE ab 9.30 Uhr: Dominic Thiem gegen Rafa Nadal!

Sie teilten sich jahrelang die größten Tennis-Bühnen der Welt, standen sich in zwei Grand-Slam-Endspielen gegenüber, lieferten sich 15 zumeist enge Duelle. Ehe sich die Wege von Dominic Thiem und Rafael Nadal für drei Jahre trennten, beide mit Verletzungen zu kämpfen hatten. Um sich heute zum Auftakt in Brisbane wieder zu treffen. „Wir hatten in unserer Karriere viele tolle Spiele - ich freue mich auf ein weiteres“, meint Thiem.