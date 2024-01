Dominic Thiem: „Das ist schon länger ein Problem“

Das Match habe Thiem seine Schwächen aufgezeigt, an denen er umso mehr arbeiten müsse. Vor allem an den Returnspielen. „Das ist ein Problem, das mich länger verfolgt, dass ich beim Return nicht genug Druck auf den Gegner aufbaue. Gegen einen Spieler wie Nadal, der mit seinem ersten Ball so dominant ist, macht es das noch schwieriger.“ In der Tat gewann Thiem bei Nadals Service nur sechs von 46 Punkten. Nun heißt es für ihn, sich auf die Australian Open ab 15. Jänner vorzubereiten. Nach wie vor gilt, dass Dominic eine Absage eines vor ihm gerankten Spielers benötigt, um noch ins Hauptfeld zu rutschen.