Jokic-Gala lässt Denver Nuggets jubeln

Basketball-Star Nikola Jokic hat Titelverteidiger Denver Nuggets in der NBA spektakulär zu einem Sieg bei den Golden State Warriors geführt. Der serbische Center verwandelte beim 130:127-Erfolg am Donnerstagabend in letzter Sekunde den entscheidenden Wurf von kurz hinter der Mittellinie. Mit 34 Punkten, zehn Assists und neun Rebounds zeigte der zweifache NBA-Spieler des Jahres eine Glanzleistung. Jokic traf 13 seiner 16 Würfe aus dem Feld.