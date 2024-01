Streunerkatzen bekommen dreimal Nachwuchs im Jahr

Eine Flut an Weihnachtsgeschenken

Überwältigt sei man von der Weihnachtsaktion in der Fressnapf-Filiale St. Veit und bei Kölle Zoo Klagenfurt. „Die Tierfreunde haben heuer so viel Geschenke gespendet. Wir freuen uns so. Wir sind mit Futter und Zubehör für längere Zeit versorgt. Auch der Standlverkauf hat super funktioniert“, freut sich Eri.