„Mogelpackung“: Weiter massive Kritik an orf.at

orf.at war der große Zankapfel in den Verhandlungen zum neuen ORF-Gesetz. Den Verlegern war die Nachrichtenseite zu „zeitungsähnlich“, die Textmeldungsanzahl wurde nun auf 350 pro Woche begrenzt. Reine Titel, die per Link sofort auf Unterseiten von orf.at führen, sind von der Limitierung nicht erfasst, was den Verlegerverband VÖZ mit Blick auf das ORF-Gesetz von „einer Mogelpackung“ sprechen lässt. Der ORF wies diesen Vorwurf entschieden zurück.