Streit auf Simonhöhe konnte beigelegt werden

Fehlende Kommunikation sei daran schuld gewesen, dass Skischul-Chef Erik Schinegger und der Betreiber des Skigebiets in Streit geraten waren (wir berichteten). Ein klärendes Gespräch zwischen der Skilegende und Paul Kogler, dem Geschäftsführer der Liftgesellschaft, endete am Donnerstag damit, dass Schinegger seine Ankündigung zurückgezogen hat, die Skischule am Samstag schließen zu wollen: „Es ist wieder alles in Ordnung!“ Man habe über die Probleme offen diskutiert und sei rasch auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Auch der Auslöser für den Streit, ein von Schinegger montiertes Plakat, darf für diese Saison hängen bleiben.