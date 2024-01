„Good Grief“: Humorvoll trauern muss gelernt sein

Mit „Good Grief“ liefert Daniel Levy („Schitt’s Creek“) sein Spielfilmdebüt als Drehbuchautor, Regisseur, Produzent und Hauptdarsteller ab. In der Dramödie schlüpft Levy in die Rolle des Künstlers Marc, dessen Karriere von seinem Superstar-Ehemann Oliver (Luke Evans) überschattet wird. Der Bestsellerautor hat mit seinem Werk ein Milliarden-Franchise erschaffen. Nichtsdestotrotz ist Marc glücklich in seiner Beziehung - bis ihm diese genommen wird. Oliver verunglückt und lässt seine bessere Hälfte in tiefer Trauer zurück. Ein Jahr später ist das Gefühlschaos dann komplett, denn Marc kommt drauf, dass Oliver eine Affäre hatte.