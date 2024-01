FPÖ gegen ORF-Beitrag: Das sagen die Leser

„Kommt die FPÖ in Regierungsverantwortung, werden wir die Haushaltsabgabe wieder abschaffen“, lässt FPÖ-Chef Kickl mit martialischen Tönen aufhorchen. Ein Blick in die Kommentarsektion unter den entsprechenden Berichten zeigt ein gespaltenes Bild. Was die Leser von dieser Idee halten und wie sie dazu stehen, lesen Sie hier: