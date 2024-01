Erstes Stauwochenende im neuen Jahr erwartet

In Kärnten wird die A10 zur „Hotspot“. „Besonders betroffen sind der Knoten Spittal/Drau und das Südportal des Katschbergtunnels“, so Thomas Haider vom ARBÖ. Stau geben kann es auf slowenischer Seite vor dem Karawankentunnel auf der Karawankenautobahn (A11 und A2) in Richtung Österreich.