Besonderes Pech: Wieder Brand bei selber Adresse

Vor nicht einmal einer Woche rückten die Freiwilligen Feuerwehren St. Andrä, Eitweg und Gemmersdorf zu einer Wohnadresse in Eitweg aus, weil dort das Gartenhäuschen lichterloh in Flammen stand. Brandursache war damals ein elektrischer Defekt. In den frühen Morgenstunden um 3 Uhr am Mittwoch ging es wieder dorthin - diesmal hatte es die Garage erwischt.