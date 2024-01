3 Verletzte bei Crash auf Kreuzung in Lauterach

Bei einer Pkw-Kollision in Lauterach sind am Montagabend drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein 49-Jähriger fuhr - angeblich bei grünem Ampellicht - in eine Kreuzung ein, wo er trotz Vollbremsung mit dem Wagen eines 25-Jährigen zusammenstieß. Das Auto des 25-Jährigen wurde dabei gegen ein an der Kreuzung stehendes Fahrzeug geschleudert.