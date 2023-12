Bis zu 13 Grad, aber Schnee und Regen möglich

Von Westen beruhigt sich jedoch bereits am Vormittag das Wetter deutlich und spätestens am Nachmittag scheint auch in Wien, in Niederösterreich sowie im Burgenland und in der Südoststeiermark die Sonne verbreitet. Im Westen tauchen gleichzeitig erste dichte Wolken der nächsten Störung auf. Frühtemperaturen: minus vier bis plus vier Grad; Tageshöchstwerte: drei bis zehn Grad.