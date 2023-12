„Der Tschako hat’s drauf, der ist was Besonderes“

Es war Vorarlbergs Starkarikaturist und Parade-Denker Dieter Zehentmayer, welcher später - wie Tschako - der Enge des Ländles entflohen ist und unter anderem für den „Standard“ und die „Berliner Zeitung“ gearbeitet hat, der bereits früh das Talent von Raimund erkannte. Nachdem ich mich als Teenager und blutiger Theateranfänger in ein Vorarlberger Nachtlokal geschlichen hatte, hat mir Zehentmayer mit Blick auf Tschako, der in dieser verrauchten 80iger-Jahre-Bar ebenfalls am Tresen stand, zugeflüstert: „Der Tschako hat’s drauf, der ist was ganz Besonderes. Da kann was gelingen.“