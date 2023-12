Das Jahr der großen Abschiede von TV-Legenden

Schon mehrmals gegangen und wieder zurückgekommen ist Show-Urgestein Thomas Gottschalk. Mit dem nun angeblich letzten „Wetten, dass..?“ soll aber für TV-Dino Thommy wirklich Schluss sein: „Inzwischen rede ich zu Hause anders als im Fernsehen - das ist keine dolle Entwicklung. Dann sage ich lieber gar nichts mehr“, so seine letzten Worte vor laufender ZDF-Kamera, bevor er in der Baggerschaufel im wahrsten Sinne des Wortes abgeschleppt wurde. An Heiligen Abend feierte dann auch Carmen Nebel ihren Abschied - mit überschaubarer Quote. Statt „Willkommen bei Carmen Nebel“ wird 2024 das Programm an diesem Abend neu gestaltet.