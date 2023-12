Darts-Superstar Gerwyn Price bei WM ausgeschieden

Ex-Weltmeister Gerwyn Price ist bei der Darts-Weltmeisterschaft in London überraschend ausgeschieden. Der „Iceman“, wie der ehemalige Rugby-Profi aus Wales genannt wird, verlor am Donnerstagabend in Runde drei mit 2:4 gegen den Nordiren Brendan Dolan und muss den Traum von einem zweiten Titel nach 2021 vorzeitig abhaken.