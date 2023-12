Zum Schutz vor Katastrophen allzeit gerüstet

In den nächsten Jahren fließen 20 Millionen Euro in den Katastrophenschutz, um für alle Szenarien gerüstet zu sein“, kündigt Landesrat und Landesfeuerwehrreferent Heinrich Dorner an. In der ersten Phase des fünfstufigen Konzepts wurde die Zahl der Katastrophenschutzstützpunkte von sieben auf 17 mehr als verdoppelt. Jede Station erhält einen dreiachsigen Lkw mit Kran und Wechselladesystem.