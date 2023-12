Wo die Steirer dieses Jahr Silvester feiern

Mittlerweile ist zur Tradition geworden, was das Feuerwerk der Stadt ersetzt hat: das Silvesterspektakel am Grazer Hauptplatz. 40 Meter hohe Wasserfontänen sprühen vor der Fassade des Rathauses in den Nachthimmel. Sie dienen als Projektionsfläche für bunte Lichter, dazu gibt es Musik und eine Feuer-Show. Die Vorteile: Weniger Lärm, weniger Stress für Tiere und Kinder, weniger Feinstaub in den Lungen der Grazer Bewohner.