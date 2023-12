Opfer sollte Desinfektionsmittel trinken

Beleidigungen und Gewalt

Das zweite Mal - und das ist der Hauptanklagepunkt - am 20. November in der gemeinsamen Wohnung: Mit ein paar Bieren und Jägermeister intus gerät der Frühpensionist mit seiner Lebensgefährtin wegen eines Handys in Streit. Nach anfänglichen Beleidigungen zerrt der Betrunkene die Frau an den Haaren ins Schlafzimmer und schlägt auf sie ein. Anschließend versucht er, ihr mit Gewalt Teebaumöl und Desinfektionsmittel einzuflößen. „Sauf das!“, schreit der Brutalo. Dann lässt er von der Gepeinigten ab und sperrt sie in der Wohnung ein.