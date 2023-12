Ex-Glücksfee Martina Kaiser musste in Notaufnahme

„Mit dem gemeinen Gurkenhachler verunglückt“

Wie es zu dem Weihnachts-Notfall kam? Bei der Zubereitung des Familienessens passierte das Malheur. „Am Nachmittag habe ich noch einen wunderbaren Spaziergang am See gemacht und später bin ich dann glatt in der Notfallambulanz Amstetten gelandet“, verriet sie ihren Fans auf Facebook.