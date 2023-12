Klosterneuburg und Traiskirchen setzen Serien fort

Die Dukes Klosterneuburg haben ihre Spitzenposition in der Basketball-Superliga gegen die Vienna Timberwolves problemlos verteidigt! Die Niederösterreicher feierten am Stefanitag einen 83:53-Auswärtssieg und gehen mit zwei Punkten Vorsprung auf die Traiskirchen Lions in die letzte Runde des Jahres. Die Lions holten mit einem 84:76 gegen BC Vienna den siebenten Sieg in Serie.