„Ich möchte die Prognose überleben“

Gerade in Situationen, in welchen einen das Leben herausfordert, zeigt sich, wie wichtig Freunde und ein soziales Netz sind. Da Melanie ihren Beruf nicht mehr ausüben kann, ist ihr Sozialleben stark eingeschränkt. Daher versuchen ihre Freundinnen und Freunde, so viel Zeit wie möglich mit ihr zu verbringen. Auch untereinander tauschen sie sich regelmäßig aus und besprechen, was zu tun ist, um die Kampagne am Laufen zu halten: „So eine Situation ist schwer genug und als Betroffene ist man mit der Diagnose am Ende des Tages sowieso allein. Trotzdem tragen gute Freunde wesentlich dazu bei, dass man eben doch nicht ganz allein ist“, berichtet Freundin Carina Kerle.