Feiertags-Marathon: Wo man jetzt einkaufen kann

Die Regelungen für den Handel an Sonn- und Feiertagen sind in Österreich ein eigenes Thema. Sicher ist, manche Lebensmittelgeschäfte dürfen an diesen Tagen geöffnet halten. Das Sortiment ist eingeschränkt. Bei der Rewe-Gruppe heißt es: „Zum angebotenen Sortiment können wir keine genaue Auskunft erteilen.“ Verhungern muss man nicht. Denn Konserven und viele andere Lebensmittel sind in ausgewählten Shops (siehe Grafik) erhältlich.