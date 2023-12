Die ganze Stadt ist in Weihnachtsstimmung

Märkte als wichtiger Faktor

Ein wesentlicher Faktor für die optimistische Stimmung in der Stadt sind die Weihnachtsmärkte und die Atmosphäre. Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke: „Gerade in der Vorweihnachtszeit hält Wien touristisch einen der stärksten Marktanteile unter Europas Städten - nirgendwo sonst gibt es so viele Weihnachtsmärkte wie in Wien. Besonders erfreulich ist auch, dass der Wiener Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz von der britischen „Financial Times“ zu den besten der Welt gewählt wurde. Für Wien ist das natürlich ein wichtiges, weiteres internationales Aushängeschild - von dem auch der Handel in Wien profitiert.“