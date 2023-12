Festtagsschmaus im vollsten Haus der Stadt

Gegen 17.30 Uhr trudeln dann langsam die ersten Gäste ein. Einige kommen direkt nach der Bescherung, andere hingegen verlegen das große Schenken in das Ringstraßenhotel. Gestartet wird mit einem Aperitif. Beim austro-amerikanischen Buffet gibt es alles was das Herz begehrt. Der Preis dafür? Wohlfeile 112 Euro pro Person, ohne Getränke. Diskussionen was am Essenstisch landet fallen dafür, im Gegensatz zu daheim, gänzlich weg.