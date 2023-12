Queen war in Sorge, dass ihr Tod Umstände macht

Lachend sagte Anne (73), sie hoffe, dass ihre Mutter letztlich gedacht habe, es sei richtig gewesen, in Schottland zu bleiben. Die Queen war am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren auf dem königlichen Schloss Balmoral in Schottland gestorben. Seitdem ist ihr Sohn Charles (75) britischer König. In der BBC-Dokumentation, die am Christtag ausgestrahlt werden soll, geht es um das erste Jahr des neuen Monarchen im Amt.