Herzog freut sich über tolles „Weihnachtsgeschenk“

Österreichs Eisschnelllauf-Star Vanessa Herzog ist eine bis zu den Olympischen Winterspielen 2026 laufende Kooperation mit dem US-Nationalteam eingegangen. Erste gemeinsame Trainings wurden bereits in November beim Weltcup in Polen absolviert, nach den Europameisterschaften am ersten Jänner-Wochenende in Heerenveen soll in den USA eine intensive gemeinsame Vorbereitung auf den Rest der Saison erfolgen. Dieser umfasst dann noch einen Weltcup und die WM in Calgary.