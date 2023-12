Nach langem Streit: Grünes Licht für Glasfabrik

Fast 20 Jahre lang liegt die ehemalige Glasfabrik in Top-Lage mittlerweile brach. Nicht weniger lang wurde in Brunn am Gebirge teils heftig darüber debattiert, wie es mit dem Industrieareal, das um viel Geld dekontaminiert worden war, weitergehen soll. Sogar eine Volksbefragung und eine eidesstattliche Erklärung waren die Folge hitziger politischer Diskussionen rund um die Dimension des geplanten Projekts. Nun gab der Gemeinderat mit wichtigen Beschlüssen zur Widmung grünes Licht für das „Quartier 21“.