Neuer Anlauf für das alte Glasfabrik-Areal

Wie geht es nun weiter am Areal der alten Glasfabrik in Brunn am Gebirge im Bezirk Mödling? „Krone“-Leser wissen, dass die ursprünglich von der Rathausmehrheit und dem Eigentümer erhoffte Drittel-Lösung bei einer Volksbefragung abgelehnt wurde. Seitdem wird eifrig im Hintergrund verhandelt. Wunsch der Gemeinde ist es, die umstritten große Zahl von rund 800 geplanten Wohnungen zu reduzieren. „Es sollen aber nicht nur 350 unleistbare Wohnungen entstehen. Das will niemand – außer vielleicht die ÖVP“, kann sich SPÖ-Bürgermeister Andreas Linhart einen Seitenhieb gegen die Volkspartei nicht verkneifen, die immer für eine deutliche Reduktion des Projekts war.