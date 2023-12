Martha Krumpeck verbringt Heiligen Abend in Haft

Klimaaktivistin Martha Krumpeck wird den Heiligen Abend in Wien in Haft verbringen. Wie es seitens der Letzten Generation hieß, wird Krumpeck erst am Christtag, dem 25. Dezember, am Vormittag entlassen. Ursprünglich ging die Organisation davon aus, dass sie vor Weihnachten aus dem Gefängnis freikommen wird.