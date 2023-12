Wirbel nach Weihnachts-Bashing an Schule

Vor allem die Freiheitlichen surfen auf der Welle der Empörung: „Wer bei uns leben will, hat sich nach uns zu richten und nicht umgekehrt. Und wer bei uns leben will, muss auch mit uns leben und nicht gegen uns!“, ließ FPÖ-Landeschef Christof Bitschi vermelden. Integrationsverweigerern müsse man entsprechend sanktionieren - auch schon in der Schule. „Wir lassen uns unsere Werte und Traditionen sicher nicht wegnehmen!“, poltert der FPÖ-Boss.