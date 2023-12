„Bei uns besteht Handlungsbedarf im Angriff“

„Krone“: Roland Kirchler, wie sehr war die Zeit, die Sie bisher in Altach verbracht haben, eine Herausforderung?

Zu allererst habe ich mich einmal sehr gefreut, wieder in den Profifußball zurückkehren zu können. Die Aufgabe in Altach war aufgrund der Ausgangslage nicht einfach. Wir mussten erste Umbauschritte im Kader setzen, um den Klub in die Spur zu bringen.