Diese Prachtstück bürgt für Qualität

Am schönsten klingen sie an klaren Wintertagen.“ Kustos Harald Ehrl blickt zu „seinen“ Glocken empor. Und der Stolz in seiner Stimme ist dabei nicht zu überhören. „Ihre Geschichte beginnt mit schriftlichen Dokumenten. Im ältesten Totenbuch unseres Hauses aus dem 12. Jahrhundert ist eine Notiz mit den Worten: ,An diesem Tag wurde unsere Glocke gegossen‘“, vorhanden. Wenn ein Mitbruder krank war, wurde genau beschrieben, welche Glocken geläutet wurden“, so Ehrl.