Familie gibt trotz Schicksalsschlägen nicht auf

Zu allem Überfluss erkrankte Andrea vor zwei Jahren an Krebs. Die zweifache Mutter musste sich Operationen, Bestrahlungen, Chemos und einer Hormontherapie unterziehen. Im Vorjahr wurden bei Andrea zufällig dann noch innere Blutungen entdeckt, eine Not-OP rettete sie. Sie blickt mit Zuversicht in die Zukunft. „Es war eine schlimme Zeit, in der mein psychischer Strohhalm war, dass es diesmal nicht die Kinder, sondern mich getroffen hat. Die Liebe und der Zusammenhalt in unserer Familie gaben und geben mir Kraft.“