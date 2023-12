Pfarrer: Homo-Segnung ist „Diskriminierung hoch x“

Aber was sagt die 2006 gegründete österreichische Pfarrer-Initiative „Aufruf zum Ungehorsam“ zu den jüngsten Entwicklungen in der Weltkirche? Immerhin ignorierte die Gruppe, die aus mehr als 300 liberalen römisch-katholischen Priestern und Diakonen besteht, schon seit Jahren das vatikanische Verbot von Segnungen homosexueller Partnerschaften und folgte stattdessen ihrem Gewissen, um sich für lebendige Pfarrgemeinden, zeitgemäße Kirchenstrukturen, die Gleichstellung der Frau in der Kirche, eine glaubwürdige und aufgeschlossene Weltkirche und den aufrichtigen Dienst am Menschen einzusetzen.