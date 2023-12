Die besonderen Talente der Kinder von Tiger Woods

„Lassen wir uns überraschen, was kommt“

Niki Zitny, Sportdirektor von Österreichs Golfverband, verfolgte das Turnier sehr aufmerksam im Fernsehen, sagt: „Man sieht in den Augen von Charlie, was da abgeht. Er schaut schon richtig drauf auf die Kugel, hat auch für das kurze Spiel ein sehr gutes Händchen.“ Am Ende belegte die Familie Woods Platz fünf. Viele Experten wollen in Charlie bereits ein „Wunderkind“ sehen. Zitny hält diesbezüglich den Ball flach: „Er ist auf jeden Fall ein besonderes Talent. Aber die riesige Aufmerksamkeit, als Sohn von Tiger Woods gut Golf zu spielen, ist schon eine große Bürde. Lassen wir uns überraschen, was kommt.“