Haben Sie schon mal eine KZ-Gedenkstätte besucht?

Wer schon einmal die Gedenkstätte eines Konzentrationslagers besucht hat, den lässt dieser Tag nicht mehr los. Diese Orte dokumentieren das Leid all der Menschen, die während des Nationalsozialismus rassischer oder politischer Verfolgung ausgesetzt waren. In Österreich ist es besonders Mauthausen, das sinnbildlich dafür steht. Haben Sie dieses ehemalige Konzentrationslager oder ein anderes einmal besucht? Teilen Sie Ihre Gedanken dazu mit uns in der Kommentarsektion.