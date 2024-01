Ihre funkelndsten Feuerwerke!

Na, schon ausgeschlafen? Am ersten Tag von 2024 möchten wir Sie dazu auffordern, Ihre schönsten Silvester-Feuerwerksbilder mit uns zu teilen. Dabei muss es gar nicht das weltbekannte Neujahrsspektakel in Sydney sein. Schicken Sie uns einfach ein Bild, das für Sie am besten die Lichter und das Leuchten des neuen Jahres festhält. Wir freuen uns auf Ihre Aufnahmen!