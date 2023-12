Doppelmord-Verdächtiger wollte Polizist werden

„Ich fing bereits“, so der Verdächtige im Verhör, „im Juni an, nach Opfern zu suchen.“ Nachts, in verschiedenen Gegenden von Wien. „Ich habe Unterstandslose - oft stundenlang - verfolgt und nur darauf gewartet, dass sie sich endlich zum Schlafen auf eine Bank oder in eine Wiese legten. Und dass sich niemand anderer in ihrer Nähe befand.“ Dann stach er auf die Wehrlosen ein. „Sie schrien vor Schmerzen, ich attackierte sie so lange, bis ich dachte, sie hätten eh keine Überlebenschance mehr.“