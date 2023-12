Weihnachtsfrieden im Handel liegt in weiter Ferne

Sechs Verhandlungsrunden über einen neuen Kollektivvertrag sind ergebnislos geendet - Ein Weihnachtsfrieden im Handel ist damit in weite Ferne gerückt. Heuer wird es wohl keinen weiteren Gesprächstermin mehr geben. In Betrieben in Oberösterreich und der Steiermark wurde am Montag gestreikt.