So teuer wird die Abwahl für den Vize-Stadtchef

Verhältnisse auf den Kopf gestellt

Und nicht nur das: Weil „Anzi“ sein eigenes Ding durchzieht, sorgt er für eine linke Mehrheit im Stadtsenat – die aber im Gemeinderat so überhaupt nicht gegeben ist: Im Stadtsenat haben SPÖ, Grüne und Anzengruber vier von sieben Stimmen, also die Mehrheit. Im Gemeinderat repräsentieren sie aber nur 11 von 40, sind also von einer Mehrheit weit entfernt.