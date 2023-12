„Budget-Versteckspiel“ mit 138 Millionen Euro

VP: Wird überall so gehandhabt

Im Landtag nahm dazu Finanzsprecher LA Martin Mayerl (ÖVP) Stellung: „Der Herr Kollege Sint war offenbar noch nie in politischer Verantwortung in dem Sinn, dass er ein Budget hätte erstellen müssen“, sagte LA Mayerl, zugleich auch Dölsacher Bürgermeister. Er könne kein Problem erkennen. In seinem Gemeindebudget gebe es 78 Positionen zum Thema Sonstiges, und das bei rund 6 Mio. Euro Budget: „Genauso wie in jeder Gemeinde wird das auch im Land Tirol gehandhabt. Wer allerdings von Haus aus misstrauisch ist, der unterstellt sofort Verschleierungstaktik oder Machtmissbrauch. Tatsache ist, dass es für sämtliche Zahlungsflüsse transparente Förderkriterien und Richtlinien gibt, die auch die Opposition kennen sollte.“