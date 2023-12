Sammeltaxis: Politikerin zahlt nun fehlende Tafeln

„Ich übernehme die Kosten“

SPÖ-Vizebürgermeisterin Tanja Illedits versuchte wiederholt, den Ortschef zu überzeugen - allerdings ohne Erfolg. Um den Bürgern in ihrer Gemeinde dennoch die Möglichkeit zu geben, das BAST nutzen zu können, geht Illedits jetzt in die Offensive. Sie wird die Hinweisschilder aus ihrer eigenen Tasche bezahlen. „Es ist mir wichtig, dass die Ollersdorfer dieses Angebot in Anspruch nehmen können. Ich bestelle die Tafeln in meinem Namen für die Gemeinde und übernehme die Kosten. Die Gemeinde muss sie dann lediglich an den vordefinierten Haltepunkten aufstellen“, sagt die Vizebürgermeisterin.