Bregenzer ÖVP stellt sich „neu“ auf

Mit der Bregenzer Stadt-ÖVP verhält es sich wie mit einer Fußballmannschaft, in welcher zwar viele große Namen stehen, die Ergebnisse allerdings zu wünschen übrig lassen. Nicht zuletzt, weil es an frischen, motivierten Kräften fehlt, die tatsächlich etwas bewegen wollen - und dafür auch bereit sind, Türklinken zu putzen. Dazu passt auch die Wahl von Roland Frühstück zum neuen Stadtpartei-Obmann. Er tritt die Nachfolge von Finanzminister Magnus Brunner an, der in der Bundes-ÖVP von vielen als künftiger Frontmann gehandelt wird.