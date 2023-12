Die innere Zerrissenheit eines großen Meisters

Es sind auch diese zwei Aspekte in Bernsteins Leben, die die Zerrissenheit seiner Seele wohl am besten einfangen. Einerseits privat, seine Frau über alles liebend, aber stets Affären mit anderen Männern unterhaltend. Andererseits beruflich als extrovertierte Rampensau dirigierend und gleichzeitig in sich gekehrt komponierend. Cooper lässt immer wieder die Grenzen zwischen diesen Welten verschwimmen und stellt Felicia in den Mittelpunkt von Bernsteins Konflikten - aber niemals als die gescholtene Ehefrau, sondern als seine Partnerin auf Augenhöhe. Nicht jemand, der sein Dasein in Lennys Schatten fristet, sondern vielmehr ihm den Weg aus den dunklen Winkeln seines Inneren hell erleuchtet. Dabei läuft Mulligan zur Höchstform auf und stiehlt - im positivsten Sinne des Wortes - dem „Maestro“ die Show. Eine Show, die mit viel Herz, Schmerz und Aufrichtigkeit die Liebe zelebriert - Lennys Liebe zum Leben, zu seiner Frau und der Musik.