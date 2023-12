Perchten müssen oft selbst ganz schön einstecken

Nachwuchs-Percht am Nacken verletzt

Bei einem Lauf im Bezirk Amstetten wurde erst Anfang Dezember ein zwölfjähriger Nachwuchs-Percht dabei am Nacken verletzt und musste im Spital behandelt werden. „Die Masken wiegen zwischen zwei und zehn Kilo, sind angepasst und sitzen fest am Kopf. Daran zu reißen, kann schlimmstenfalls zum Genickbruch führen“, so der Percht.