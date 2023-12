Aufstieg, sonst wird Kader drastisch reduziert

Dass ein Überwintern des LASK in der Conference League ein lukratives Geschäft wäre, beweisen die Zahlen: Als Startgeld erhielt man 3,63 Mio. Euro, der Sieg gegen St. Gilloise brachte 630.000 Euro ein. Bei einem Sieg über Toulouse kommen wieder 630.000 € dazu. Aufgrund des Klubkoeffizienten werden 69,75 Millionen an die 32 Vereine ausgeschüttet, wobei der LASK hier durch Platz 49 im Ranking einen ansehnlichen Anteil bekommen wird. Der Aufstieg in die Zwischenrunde der Conference League schlägt sich nur mit 300.000 Euro nieder.