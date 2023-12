Uropa als Taliban-Geisel: Familie hofft auf Wunder

Das Außenministerium erklärt auf Nachfrage, dass konsularische Hilfeleistungen in Afghanistan – immerhin gilt seit Jahrzehnten eine Reisewarnung – selbstredend nur beschränkt möglich seien: „Seit der Festnahme stehen wir mit seiner Familie in laufendem Kontakt, betreuen ihn über die zuständige österreichische Botschaft in Islamabad und die EU-Vertretung in Kabul so gut wie möglich und bemühen uns intensiv um seine Freilassung“, so eine Sprecherin.